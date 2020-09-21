21 сентября 2020

В Красноярском крае силовики задержали «воплощение Христа». ВИДЕО

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Учения СОБР и кинологической службы таможни на территории Белоярского района. Свердловская область, силовики, антитеррор, собр, наручники, задержание, кто, контр-террористическая операция
Местные правоохранительные органы не в курсе спецоперации Фото: Анна Майорова © URA.RU

Силовики задержали в Красноярском крае главу религиозной общины «Церковь последнего завета» Сергея «Виссариона» Торопа, его помощника Вадима Редькина и члена движения Владимира Ведерникова. По заявлению местных жителей, мужчин увезли на вертолете в неизвестном направлении.

Информацию об операции в деревне Петропавловка, где располагается один из центров общины, подтвердил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах региона. «Работают не наши, подробности не знаю. Предварительно, задержан Виссарион», — уточнил собеседник. В Следственном комитете, МВД и администрации Красноярского края заявили, что не в курсе спецоперации.

«Церковь последнего завета» создана в 1991 году слесарем и инспектором ДПС Сергеем Торопом, который сам себя называет Виссарионом. В 1995 году его последователи основали в Курагинском районе поселение, так называемый город Солнца. Приверженцы «Церкви последнего завета» верят в реинкарнацию, живут ожиданием конца света, а Виссариона считают воплощением Иисуса Христа. Религиозные организации последователей Торопа также существуют в Казахстане, Латвии, Белоруссии, Молдавии, Болгарии, США и Германии.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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