В Роскосмосе сообщили о 22 уголовных делах госкорпорации

В 2019—2020 годах следствие возбудило 22 уголовных дела в отношении сотрудников Роскосмоса. Об этом сообщил глава службы внутреннего аудита госкорпорации Артем Мельников.
«Следственные органы в 2019—2020 годах возбудили 22 уголовных дела по материалам службы внутреннего аудита Роскосмоса», — приводит РБК данные исследования Мельникова. По словам главы службы аудита, дела заводились в отношении работников, которые позволяли себе превышение полномочий и хищение бюджетных средств.
Мельников отметил, что бывший руководитель корпорации «Стратегические пункты управления» Владимир Полянский пойман на краже 20 млн рублей в 2020 году. Эти деньги он назначил себе в виде премии. В 2019 году Полянский также обвинялся в незаконной выплате 4,8 млн рублей.
Сейчас МВД проводит проверку деятельности менеджера Московского машиностроительного завода «Вымпел». Этот менеджер одобрил техническое переоснащение предприятия за 290 млн рублей.
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов задержан 7 июля. Он обвиняется в государственной измене, передает телеканал 360. Следствие считает, что он мог передавать секретные данные Роскосмоса Чехии.
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