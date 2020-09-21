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Министр пермского правительства переезжает в другой город

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства. Пермь, гончаров николай
Гончаров покинул краевое правительство Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Николай Гончаров покидает свой пост с 22 сентября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства.

«С 22 сентября Николай Гончаров покидает свой пост в связи с переездом в другой город», — отметили в минимущества. Источник в краевом правительстве сообщил агентству, что исполнять обязанности министра будет Ксения Хайруллина. По данным источника, Гончаров может переходит на работу в Москву. В минимущества данную информацию оставили без комментариев.

Накануне стало известно, что с 25 сентября кресло министра экономического развития края покидает Максим Колесников. Новым местом его работы станет министерство экономразвития РФ.

«До формирования нового состава правительства руководить министерствами будут в статусе „и.о.“ одни из нынешних заместителей руководителей ведомств. Их имена будут объявлены после необходимых кадровых процедур», — сообщает пресс-служба администрации главы региона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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