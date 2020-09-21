В магазинах и на транспорте вновь ужесточают санитарные требования Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области к утру 22 сентября произошло 79 случаев заражения коронавирусом за сутки. В том числе заболели шесть школьников, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Накануне было зарегистрировано 77 заражений, теперь их число приблизилось к рекордным показателям выходных дней — 80 и 81 случай. Подход к соблюдению санитарных требований вновь ужесточается.

«С начала пандемии произошло 16 086 случаев заражения, сейчас лечение проходят 3 160 южноуральцев. Умерли три человека: 49-летняя женщина и 56-летний мужчина от ковидной пневмонии, для 83-летнего пациента коронавирус осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровел за сутки 31 южноуралец, с начала пандемии — 12 431 житель области.

В Челябинске проверки на транспорте и в торговых точках будут идти в ежедневном режиме. Вчера сотрудниками мэрии областного центра было проверено 40 магазинов и 138 отделов в одном из торгово-развлекательных комплексов. Выявлено отсутствие средств индивидуальных средств защиты у работников, сообщили URA.RU в администрации. Проверки и вынесение предписаний продолжатся, несоблюдение требований будет караться штрафами.

До 4 октября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, который сводится к соблюдению масочного режима в транспорте и людных местах, а также к рекомендациям самоизоляции для пожилых людей. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и разрешений.