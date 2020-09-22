Доктор Мясников: Навальный болел по-настоящему

Доктор Мясников убежден, что Навальный был в коме Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Нет оснований сомневаться в том, что Алексей Навальный находился в коме. Так доктор и телеведущий Александр Мясников ответил на вопросы о том, почему блогер быстро пришел в сознание.

«У меня нет никакого сомнения что он [Навальный] был в коме между жизнью и смертью долгое время. Что это не симуляция. Болел он по настоящему — спросите омских врачей!» — написал Мясников в своем telegram-канале.

Также доктор опроверг заявление Германии о том, что Навального отравили. По словам телеведущего, яд из группы «Новичок» не оставил бы блогера в живых. «Подобные вещества в живых не оставляют, это и так всем понятно (другое дело спекуляции на этом и провокации). Не оставляют по определению, поэтому скорость восстановления тут ни о чем не говорит», — считает Мясников.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, напоминает RT. Пилот посадил самолет в Омске, и блогера отправили в местную больницу, после чего доставили в немецкую клинику «Шарите». Там врачи заявили о следах вещества из группы ядов «Новичок» в организме Навального. При этом Германия не предоставляет России результаты анализов, передает РАПСИ . Долгое время Навальный находился в коме.