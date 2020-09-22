В Кремле ответили на требование Навального вернуть одежду

Одежду пациента и другие вещи отвезли в Германию, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Вместе с транспортировкой блогера Алексея Навального сопровождающие его лица увезли все улики. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на требование россиянина вернуть ему одежду.

Сутками ранее Навальный опубликовал первый пост на своем сайте после выхода из комы. В нем блогер потребовал вернуть одежду, которая, по его мнению, является важнейшей уликой в инциденте.

«При всем уважении к пациенту, мы одеждой не занимаемся — не наш профиль. Дело в том, что мы до этого слышали заявления, что сопровождающие лица вместе с пациентом увезли много доказательств и улик. Не знаем, что увезли, но явно что-то важное, в чем испытывают необходимость те, кто занимаются проверочными действиями», — заявил Песков во время конференц-колла. Он добавил, что российские правоохранительные органы испытывают проблемы из-за того, что многие улики были увезены и из-за отсутствия информации «от наших визави в ФРГ».

Также представитель Кремля оценил угрозу санкций со стороны США после ситуации с Навальным. «Я оставлю удовольствие комментировать заявление госсекретаря США своей коллеге Маше [Марии Захаровой — представитель МИД РФ]. Что касается в целом санкционной зависимости США, то она всем странам мира хорошо известна и вряд ли кто-то такую деятельность одобряет», — сказал Песков.

Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Борт экстренно сел в Омске, Навальный впал в кому и был доставлен в местную больницу. Позднее его перевезли в берлинскую клинику Charite.