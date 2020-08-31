В Кургане поджигатель киоска экс-главаря ОПГ попал на видео

В Кургане ищут поджигателя павильона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На камеры видеонаблюдения на Некрасовском рынке в Кургане попал поджигатель. Мужчина проник на территорию и организовал взрыв торгового павильона. Киоск когда-то принадлежал экс-лидеру курганской ОПГ Дмитрию Попову, но позднее был продан другим людям. Видео в распоряжение URA.RU предоставил инсайдер.

Видеокамера со стороны улицы Машиностроителей зафиксировала, как мужчина с пакетом проходит за павильон. Через две минуты происходит взрыв. «Буквально через 8 секунд мимо проезжал мужчина, который остановился и вызвал пожарных. Это показалось странным, потому что дыма почти не было видно с улицы. К очевидцу присоединился товарищ, и вместе они наблюдали за пожаром», — поделился инсайдер. По его мнению, у поджигателей была цель припугнуть владельца киоска, но не нанести существенного ущерба имуществу.

По словам другого инсайдера, приближенного к силовикам, существовала версия, что владельцы павильонов сами организовали поджог. Но этот вариант был отвергнут. «Из трех павильонов пострадал тот, где был наиболее дорогостоящий товар — сотовые телефоны. Обычно жертвуют наименее ценным товаром», — уточнил источник. В павильоне был поврежден товар на сумму около 60 тысяч рублей. Возгорание потушили пожарные.

Владельцы и арендаторы павильонов отказались что-либо комментировать URA.RU. Как проходит расследование поджога и есть ли подозреваемые — такой запрос направлен в областное УМВД. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее владельцы павильонов вступили в противостояние с организаторами Некрасовской ярмарки АО «Курганский центральный рынок», которые попросили убрать киоски с территории в связи с реконструкцией. Владельцы павильонов написали заявление в УФАС. Срок рассмотрения заявления был продлен до 2 сентября.