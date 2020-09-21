В Челябинске осудили экс-ректора самого коррумпированного вуза

Сразу после приговора Ореховым судья Александр Табаков (на фото) занялся делом экс-мэра Челябинска Тефтелева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-ректор Уральского госуниверситета физкультуры (УралГУФК) Евгений Орехов приговорен к шести годам колонии строгого режима, его дочь Анастасия — к четырем годам колонии общего режима. Так решил 22 сентября Центральный суд Челябинска. За 12 взяток и посредничество в их получении Ореховым предстоит выплатить штрафы в 3 и 2 млн рублей соответственно, сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области.

«Орехов в 2015—2016 годах при посредничестве дочери и двоих уже осужденных получил свыше 4,1 млн рублей от 12 представителей коммерческих организаций. Он содействовал в заключении контрактов и договоров с университетом. Орехова также контролировала суммы, которые передавали взяткодатели», — пояснила URA.RU старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева. Еще суд установил, что Орехов сдавал в аренду помещения столовых и легкоатлетического манежа. В результате УралГУФК потерял 5,6 млн рублей.

В счет взыскания штрафа арестована квартира экс-ректора ценой более 5 млн рублей. Также у него конфисковали 296 тысяч рублей.

Орехова задержали в мае 2016 года в Челябинск при передаче 200 тыс. рублей коммерсантами Игорем Чариковым и Владимиром Поляком. Когда сумка, набитая пачками пятитысячных купюр, поменяла владельца, оперативники ФСБ «повязали» участников сделки — оперативная видеозапись зафиксировала, как их укладывают на землю возле дорогих иномарок. Затем в Санкт-Петербурге арестовали дочь ректора. Предыдущий ректор УралГУФК Леонид Куликов осужден за хищение денег вуза, осуждены и другие руководители вуза.