Валерий Фальков с Дмитрием Артюховым посетят Тюменский нефтегазовый форум Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На нефтегазовый форум в Тюмени ожидают прибытие министра образования Валерия Фалькова. Вместе с ним в сессиях примут участие зампредседателя правительства РФ Юрия Борисова и главы «Газпром нефти», СИБУРа и вице-президент «Лукойла». После этого часть компании отправится в Тобольск, сообщили URA.RU инсайдеры в региональном правительстве.

«Губернатор завтра примет участие в мероприятиях Тюменского нефтегазового форума», — подтвердили в пресс-службе губернатора ЯНАО. В программе форума заявлено его присутствие на панельных сессиях, посвященных углеродному сбору Евросоюза и экологической ответственностью нефтегазовых компаний. В сессии также заявлены спикерами председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворковича и первый вице-президент «Лукойла» Азат Шамсуаров.

Глава Тюменской области Александр Моор также будет работать на форуме, подтвердили в его пресс-службе. Он примет участие в пленарном заседании о перспективах нефтегазовой индустрии вместе с зампредседателя правительства РФ Юрием Борисовым. Там же заявлены «тяжеловесы» отрасли — председатели правления «Газпром нефти» Александр Дюков и СИБУРа Дмитрий Конов. «Все четверо сразу же после заседания, в три часа отправятся в Тобольск, на предприятия СИБУРа», — отмечает инсайдер агентства. При этом Артюхов останется в Тюмени.

Ранее URA.RU сообщало, что на предприятия СИБУРа приедет президент России Владимир Путин. Визит планировался на время форума, однако был отложен до октября.