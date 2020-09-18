Стала известна новая дата визита Путина в Тобольск

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Президента России Владимира Путина ждали в Тобольске в сентябре Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин на месяц отложил визит в Тобольск. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что глава государства посетит Тюменскую область в двадцатых числах октября.

«Это может быть 20, 21 или 25 октября. Тут многое зависит от плотности графика главы государства. В „Сибуре“, который пригасил Путина на нефтегазовый форум под этот график, естественно, подстроятся», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

Причины переноса тобольской командировки Путина источник уточнять не стал. В администрации Тобольска о приезде президента ничего не знают. В пресс-службу компании «Сибур направлен письменный запрос.

Ранее агентство писало о том, что «Сибур» пригласил президента на нефтегазовый форум. Предполагалось, что глава государства приедет на него в сентябре. На аналогичный форум его пригласили и в Тюмень. Но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в графике Путина участие в этом событии не значится.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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