Стала известна новая дата визита Путина в Тобольск

Президент России Владимир Путин на месяц отложил визит в Тобольск. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что глава государства посетит Тюменскую область в двадцатых числах октября.
«Это может быть 20, 21 или 25 октября. Тут многое зависит от плотности графика главы государства. В „Сибуре“, который пригасил Путина на нефтегазовый форум под этот график, естественно, подстроятся», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.
Причины переноса тобольской командировки Путина источник уточнять не стал. В администрации Тобольска о приезде президента ничего не знают. В пресс-службу компании «Сибур направлен письменный запрос.
Ранее агентство писало о том, что «Сибур» пригласил президента на нефтегазовый форум. Предполагалось, что глава государства приедет на него в сентябре. На аналогичный форум его пригласили и в Тюмень. Но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в графике Путина участие в этом событии не значится.
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