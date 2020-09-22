Члены «Справедливой России» хотят кастрировать и казнить за педофилию и убийства детей. Соответствующий законопроект находиться в разработке.
«Эсеры готовят законопроект о радикальном ужесточении наказания за тяжкие преступления против детей вплоть до введения смертной казни за убийство и химической кастрации за педофилию», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу партии.
Комментируя инициативу, глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что орган выскажет свою позицию по инициативу, если она дойдет до Госдумы. Фадеев подчеркнул, что сам выступает против смертной казни.
В поддержку введения смертной казни за убийство детей выступила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева. При этом депутат напомнила, что смертная казнь в России запрещена по действующему законодательству. Предложение кастрировать педофилов Плетнева посчитала несостоятельным. «Он будет всю жизнь сидеть. Чего его кастрировать?», — заключила депутат.
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