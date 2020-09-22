Диетолог раскрыла главную опасность раздельного питания

Количество потребляемых жиров, белков и углеводов должно быть разным, считает гастроэнтеролог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Принцип раздельного питания, в рамках которого человек употребляет жиры, белки и углеводы отдельно друг от друга, опасен для здоровья. Об этом рассказала диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Сторонники раздельного питания утверждают, что желудку человека тяжело переваривать белки, жиры и углеводы сразу, из-за этого накапливается лишний вес. Однако, по словам специалиста, не существует принципиально несовместимых продуктов. «Наша поджелудочная железа — это „универсальный боец“ который вырабатывает сразу все необходимые для расщепления любых микроэлементов на ферменты», — цитирует Дианову NewInform.

Количество же потребляемых жиров, белков и углеводов должно быть разным. Именно это и необходимо регулировать, поскольку одинаковое потребление мяса, овощей и сладкого может привести к серьезным проблемам со здоровьем, считает диетолог.

Ранее врач-диетолог, регулярный участник теле- и радиопередач, профессор Маргарита Королева заявила, что в России у людей не хватает денег на правильное питание. Среди продуктов, которые россияне чаще всего употребляют, — консервы, картофель и макароны. Также доктор медицинских наук Алексей Ковальков объяснил, что есть перед сном можно, пишет « Царьград ». По его словам, можно подобрать продукты так, чтобы в итоге сбросить лишние килограммы.