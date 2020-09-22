Диетолог раскрыла главную опасность раздельного питания

Принцип раздельного питания, в рамках которого человек употребляет жиры, белки и углеводы отдельно друг от друга, опасен для здоровья. Об этом рассказала диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.
Сторонники раздельного питания утверждают, что желудку человека тяжело переваривать белки, жиры и углеводы сразу, из-за этого накапливается лишний вес. Однако, по словам специалиста, не существует принципиально несовместимых продуктов. «Наша поджелудочная железа — это „универсальный боец“ который вырабатывает сразу все необходимые для расщепления любых микроэлементов на ферменты», — цитирует Дианову NewInform.
Количество же потребляемых жиров, белков и углеводов должно быть разным. Именно это и необходимо регулировать, поскольку одинаковое потребление мяса, овощей и сладкого может привести к серьезным проблемам со здоровьем, считает диетолог.
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