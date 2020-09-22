22 сентября 2020
21 сентября 2020

Челябинская область подтвердила рекорд заражений коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Пока Челябинская область получила лишь 42 дозы вакцины от COVID, лекарство от него ожидают через две недели Фото: Илья Московец © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 23 сентября зафиксировано 80 случаев заражения коронавирусом за сутки, в том числе заболели шесть школьников. Об этом сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. С конца прошлой недели заболеваемость не опускается ниже 77 случаев за сутки, периодически поднимаясь до рекордных за последние месяцы показателей 80-81 случаев.

«С начала пандемии произошло 16 166 случаев заражения, сейчас лечение проходят 3 162 южноуральца. Умерли три человека в возрасте 66, 77 и 40 лет, заразившихся коронавирусом. Для двух из них непосредственной причиной смерти стала ковидная пневмония», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выписали из больниц за сутки 75 человек, с начала пандемии — 12 506 жителей области.

Челябинская область находится на втором этапе снятия карантина. До 4 октября в в регионе сохранен режим повышенной готовности, но практически все ограничения уже сняты. На этом фоне регистрируются вспышки коронавируса в правительстве области, школах и вузах. Власти и администрация различных организаций вынуждены ужесточать контроль соблюдения масочного режима и вернуться к практике запрета массовых мероприятий.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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