Коронавирус сорвал праздники в крупном челябинском вузе

Проблемы с инфекцией возникли уже в первый месяц учебного года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за заболевшего коронавирусом преподавателя в Челябинском госуниверситете отменены все запланированные массовые мероприятия с участием студентов. Эту информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе вуза.

Женщина-преподаватель почувствовала себя плохо несколько дней назад. Когда был получен положительный результат теста, вуз получил соответствующее предписание Роспотребнадзора. В течение двух недель придется учиться на дистанте всем контактным с ней студентам, на такой же срок отправлены на карантин контактировавшие с заболевшей сотрудники университета.

До особого распоряжения в учебных корпусах и общежитиях университета запрещены массовые мероприятия и усилены меры дезинфекции, занятия физкультурой могут быть перенесены на улицу. «Все наши запланированные мероприятия: КВН, „Первые шаги“, концерт ко дню рождения университета, масштабные факультетские конференции переводятся в онлайн-формат», — констатировали также в пресс-службе ЧелГУ.