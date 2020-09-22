22 сентября 2020
21 сентября 2020

Коронавирус сорвал праздники в крупном челябинском вузе

© Служба новостей «URA.RU»
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Ректор Челябинского Государственного Университета - ЧелГУ, Сергей Таскаев. Челябинск, челгу, челябинский государственный университет, таскаев сергей
Проблемы с инфекцией возникли уже в первый месяц учебного года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Из-за заболевшего коронавирусом преподавателя в Челябинском госуниверситете отменены все запланированные массовые мероприятия с участием студентов. Эту информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе вуза.

Женщина-преподаватель почувствовала себя плохо несколько дней назад. Когда был получен положительный результат теста, вуз получил соответствующее предписание Роспотребнадзора. В течение двух недель придется учиться на дистанте всем контактным с ней студентам, на такой же срок отправлены на карантин контактировавшие с заболевшей сотрудники университета.

До особого распоряжения в учебных корпусах и общежитиях университета запрещены массовые мероприятия и усилены меры дезинфекции, занятия физкультурой могут быть перенесены на улицу. «Все наши запланированные мероприятия: КВН, „Первые шаги“, концерт ко дню рождения университета, масштабные факультетские конференции переводятся в онлайн-формат», — констатировали также в пресс-службе ЧелГУ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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