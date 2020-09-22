Курганцев с коронавирусом лечат в больнице без отопления

В Курганской больнице №2, где лечат, в том числе, больных коронавирусом, нет отопления. Решить проблему попросили губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Обращение опубликовали под одним из постов в его instagram-аккаунте.
«В больнице банально холодно, отопления нет. Люди в палатах мерзнут», — написал пользователь ilyaairhunter. Он обратился 22 сентября, но позже добавил, что и днем 23 сентября отопление не появилось.
Обратившемуся ответили представители областного департамента здравоохранения. «В настоящее время идет поэтапное подключение учреждений здравоохранения к отоплению, в том числе ведутся работы по подключению в Курганской больнице №2 и в Курганской областной специализированной инфекционной больнице», — объяснили в депздраве.
Днем ранее на отсутствие отопления жаловалась пациентка Курганской областной инфекционной больницы. 21 сентября курганские поставщики тепла объяснили URA.RU, что не могут получить от областных чиновников необходимые для начала работы документы.
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