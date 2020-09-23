Захарова написала текст новой песни Успенской

Песню Марии Захаровой исполнила Любовь Успенская Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала слова к песне Любови Успенской «Я слишком тебя любила». Музыкальной композицией дипломат поделилась на своей странице в Facenook.

«Слова мои. А боль ее», — написала Захарова. Она отметила, что песня вышла утром. По словам дипломата, композиция посвящена дочери Успенской.

Ранее официальный представитель МИД РФ объявила о скором выходе двух песен, для которых она написала тексты. Артистка, которой предстоит исполнить одну из них, оказалась в центре драматической семейной истории, поделилась дипломат. Эти события и стали основой текста песни. Захарова также рассказала, как написала песню с Максимом Фадеевым. По ее словам, стихи она написала еще полтора года назад, а на ее день рождения Фадеев сделал из них «потрясающую музыкальную композицию», передает телеканал 360.

Дочь Успенской Татьяна Плаксина не общается со своей мамой больше полугода. Она переехала в США, где живет ее отец, после громкого скандала. Плаксина в эфире федеральных каналов заявляла о жестоком обращении со стороны матери из-за того, что Успенская отправляла ее в реабилитационные центры, пишет « Федеральное агентство новостей ».