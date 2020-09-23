Бывший эксперт при ООН назвал причину скорой выписки Навального

Алексей Навальный пробыл в клинике «Шарите» 32 дня Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Тот факт, что блогер Алексей Навальный пробыл в клинике «Шарите» чуть более 30 дней, говорит о том, что он не был отравлен ядом из группы «Новичок». Об этом URA.RU заявил бывший член комиссии ООН по биологическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин.

Ранее стало известно, что Навального выписали из стационара «Шарите» 22 сентября. В медучреждении он провел в общей сложности 32 дня, из которых 24 дня он провел в палате интенсивной терапии. Врачи полагают, что полное выздоровление Навального возможно.

«Из этих данных мы можем сделать вывод, что если Навального чем-то и отравили, то точно не „Новичком“. В противном случае, последствия были бы гораздо тяжелее, и пострадавших было бы много, — поделился Никулин. — Все остальное — из разряда домыслов и предположений. В том числе и тот факт, что, возможно, никакого отравления и не было, и все произошедшее — фальсификация». Никулин согласился с тем, что при отравлении каким-либо другим ядовитым спецсредством — такого промежутка лечения в больнице было бы достаточно для выздоровления.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно посадили в Омске, самого блогера госпитализировали, а позже перевезли в немецкую клинику «Шарите». В правительстве Германии заявили, что в организме россиянина якобы обнаружены следы яда из группы «Новичок». При этом ФРГ не предоставляет России результаты анализов.