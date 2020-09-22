Свердловский замгубернатора проверит политический проект шефа

Реконструкция Шарташского лесопарка была анонсирована губернатором Евгением Куйвашевым перед выборами 2017 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Первый заместитель свердловского губернатора Алексей Орлов 24 сентября нанесет визит в Шарташский лесопарк. Об этом сообщил URA.RU директор парка Артур Зиганшин.

По его словам, замглавы региона оценит объем проделанных в парке работ. При этом, рассказал директор парка, он намерен презентовать Алексею Орлову «пару инвестиционных проектов». Правда, каких именно, Зиганшин не рассказал, сославшись на то, что в данный момент они дорабатываются.

Источник URA.RU в региональной власти отмечает, что речь может идти о строительстве филиала ООО «Баден-Баден» на месте бывшего клуба SunDali. Инвестор — бизнесмен Евгений Кононов — готов вложить в проект до полумиллиарда рублей. Он владеет аналогичными заведениями в Курганской области, а также на екатеринбургском Уктусе и в Реже. Ранее администрацию лесопарка раскритиковали за установку гранитного бордюра длиной в 200 метров на побережье озера Шарташ.

Старт реконструкции лесопарка дал свердловский губернатор Евгений Куйвашев, который накануне выборов 2017 года принял участие в велопрогулке по берегу Шарташа и предложил ежегодно проводить здесь велогонку «Тур-д-Шарташ». Для приведения территории в порядок было создано ГБУ «Шарташский лесной парк». Впрочем, его директор Артур Зиганшин сетует на узость полномочий и нехватку финансов, выражая надежду, что областные власти сделают парк автономной некоммерческой организацией. По его мнению, это позволит более эффективно зарабатывать деньги.