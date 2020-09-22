«Ямалу» возместят аренду самолетов из бюджета ЯНАО

Субсидия перевозчику будет равна стоимости затраченных на аренду средств Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов изменил порядок предоставления субсидий из окружного бюджета авиакомпании «Ямал». Выделяемые средства полностью компенсируют затраты регионального перевозчика за аренду отечественных лайнеров в течение двух лет, говорится в опубликованном на сайте ямальского правительства постановлении.

«Объем субсидии определяется в размере стоимости арендного платежа, начисленного российской компанией (арендодателем) и уплаченного получателем субсидии с 01 января 2019 года по 31 декабря 2020 года», — говорится в документе. Официально постановлением вносятся изменения в порядок расчетов и предоставления АТК «Ямал» субсидий, возмещающих затраты на аренду российских лайнеров.

Оперативно получить комментарии руководства АТК «Ямал» не удалось. В пресс-службу был направлен запрос, на момент публикации ответ не поступил.

Поставщик лайнеров — Государственная транспортная лизинговая компания — также оставил вопросы редакции без ответа. Согласно информации, размещенной на сайте перевозчика, сейчас в парке авиакомпании числится 15 лайнеров Sukhoy Superjet 100 (RRJ-95LR-100).

Ранее правительство РФ запланировало дополнительную субсидию объемом три млрд рублей для авиакомпаний, использующих отечественные самолеты, выполняющие рейсы в обход Москвы. При этом общие убытки АТК «Ямал» в период приостановления перевозок из-за пандемии коронавируса превысили 1,6 млрд рублей.