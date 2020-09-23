В Госдуме решили вопрос индексации пенсий работающим россиянам

Возврат индексаций пенсий работающим россиянам не поддержали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России не возобновят индексацию пенсий работающим гражданам. Соответствующие законопроекты не поддержали в Госдуме.

«Комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента отклонить несколько законопроектов, предлагающих вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам», — пишет РИА «Новости». Ранее с инициативой выступили парламентарии от ЛДПР, «Справедливой России» и сенатор Василий Иконников (КПРФ).

Механизм индексации пенсий действовал в России до 2016 года. В разговоре с URA.RU председатель комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Валерий Рязанский напомнил, что решение не индексировать пенсии работающим пенсионерам принималось из-за отсутствия достаточного количества средств. Тогда он намекнул, что с тех пор ситуация не сильно изменилась. А декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при кабмине РФ Александр Шатилов заявил, что нестабильные социально-экономические показатели и отсутствие федеральной резервной системы не позволяют в России постоянно индексировать пенсии.