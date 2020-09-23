Госдума повысила акцизы на сигареты

Акцизы на табачную продукцию вырастут на 20% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Акцизы на сигареты в 2021 году вырастут на 20%. Соответствующий закон приняла Госдума в третьем чтении.

«Документ индексирует акцизы на табак и табачные изделия на 20% в 2021 году по отношению к уровню 2020 года», — пишет РИА «Новости». В последующие два года акцизы будут расти на уровень инфляции. Ставка акциза на табачные изделия в 2021 году составит 2 359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку.

В Минфине сообщили, что эта мера позволит обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из-за кризиса и коронавируса. Вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний Philip Morris International в России Сергей Слипченко спрогнозировал рост цен на сигареты после повышения акциза, передает телеканал 360. Как рассказал экономист Виталий Калугин, после сигареты стоит ожидать подорожания алкоголя и топлива.