Губернатор Артюхов рассказал о проблемах добычи газа на Ямале

Власти Ямала стараются продлить жизнь территорий, где сейчас добывается большая часть российского газа Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Решение проблемы падения добычи газа на территории ЯНАО — одна из главных задач региона до 2035 года. Об этом заявил глава округа Дмитрий Артюхов на пленарной сессии Тюменского нефтегазового форума, передает корреспондент «URA.RU».

Губернатор отметил, что на месторождениях Тазовского региона, где проживает основная часть населения округа, падает добыча. «Там, где создана инфраструктура, причем огромными усилиями нашей страны, нам нужно предпринять большие усилия. Я говорю про Надым, Пур и Таз — где у нас базовые месторождения Уренгойское, Ямбургское, в будущем Заполярное испытывают давление, я имею в виду снижение по добыче. Чтобы жизнь этой зоны продлить как можно дольше, нужны не только технологические решения», — сказал Артюхов.

Он уточнил, что сейчас стоят задачи по увеличению уровня добычи трудноизвлекаемых запасов. В пример глава региона поставил предприятия «Газпром нефти». «На Ямбургском месторождении с одного технологичного подхода [добыча] достигла плюс 25 млн тонн нефти в год. Это еще раз подтверждает, что наши возможности мы до конца не видим», — отметил глава Ямала. Какие именно технологические решения применила компания, Артюхов не уточнил.

Также Артюхов рассказал, что у властей есть прогноз до 2035 года. «Ясны тенденции, которые происходят в Европе. Падение голландской добычи, в норвежской добыче прироста не ожидается, скорее всего, будет небольшая стагнация. Высвобождение, которое будет происходить в Европе, будет замещаться. Чем? СПГ или наиболее эффективным ямальским газом — это потребует от нас определенных усилий», — рассказал губернатор.