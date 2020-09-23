Власти Кургана объяснили, зачем часто меняют стратегию развития

Разработка стратегии развития Кургана до 2035 года обойдется в 1,5 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Разработка стратегии развития Кургана до 2035 года, объявленная властями, необходима, чтобы поддерживать программу развития города в актуальном состоянии. Кроме того, обновление стратегии предусмотрено действующим законодательством, сообщили в пресс-службе администрации Кургана в ответ на запрос URA.RU.

«Чтобы стратегия была максимально полезна, она должна всегда находиться в актуальном состоянии. Необходима ее корректировка в зависимости от текущей обстановки — вновь возникающих стратегических возможностей, потребностей в усилении отдельных направлений, аккумуляции ресурсов в наиболее перспективных сферах социально-экономического развития», — рассказали в мэрии. В горадминистрации добавили, что по закону стратегия должна разрабатываться каждые шесть лет.

Открытый конкурс на выполнение научно-исследовательской работы по разработке стратегии социально-экономического развития Кургана до 2035 года уже объявлен. 24 сентября — последний день приема заявок на участие в нем.

В мэрии также рассказали, что «Стратегия-2030», утвержденная в декабре 2014 года, продолжает действовать. «Ежегодно формируется план мероприятий по ее реализации», — заявили в пресс-службе администрации.

Городские власти готовы потратить на разработку «Стратегии-2035» до 1,5 млн рублей, ранее сообщало URA.RU. Документ должен быть готов к 31 марта 2021 года.