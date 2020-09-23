Челябинского депутата обвинили в покупке поддельного диплома

Прокуратура проверит диплом депутата-единоросса Гамалетдина Агзамова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Территориальная избирательная комиссия Златоуста (Челябинская область) направила в прокуратуру информацию о признаках подделки диплома о высшем образовании бизнесмена Гамалетдина Агзамова, выигравшего выборы в горсобрание. Решение принято на заседании ТИК 23 сентября, сообщил URA.RU один из ее членов.

«Пришла информация из вуза о том, что диплом с указанным Агзамовым номером никогда не выдавался. Материалы направили в прокуратуру. Если проверка пройдет оперативно, депутат может лишиться мандата и стать фигурантом уголовного дела. Если проверку затянут, как было с депутатом Иваном Козловым, то Агзамов отделается легким испугом», — полагает инсайдер.

Агамов уверяет, что у него настоящий диплом об окончании Всесоюзного ордена Трудового Красного Знамени заочного политехнического института от 1986 года. «Каждые выборы поднимают ту тему. Перед прошлыми я даже ездил в уфимский филиал вуза и взял подтверждение об его окончании», — заверил депутат корреспондента URA.RU.

Председатель ТИК Златоуста Евгения Логвиненко отказалась от комментариев. «Спрашивайте у тех, кто вам это рассказал», — посоветовала она и сбросила звонок корреспондента URA.RU.

Подобный скандал был с депутатом Козловым в 2019 году. Он представил по основному месту работы — в спортшколу №4 — поддельный диплом о высшем образовании. На основании этого получал надбавку к зарплате. Когда все вскрылось, он компенсировал ущерб. А пока прокуратура решала вопрос о возбуждении уголовного дела, истек срок давности. Это не помешало Козлову дважды избраться депутатом.