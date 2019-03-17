В Златоусте решили судьбу мандата гражданина Израиля

В Златоусте на довыборах в горсобрание, состоявшихся 17 марта, выигрывает тренер спортшколы №4 Иван Козлов, выдвинутый партией «Единая Россия», сообщили «URA.RU» в избирательной комиссии Челябинской области. Место в горсобрании освободилось после того, как мандат депутата сдал предприниматель Марат Ахметгалин принявший гражданство Израиля.
«Выборы признаны состоявшимися, — заявил „URA.RU“ председатель облизбиркома Сергей Обертас. — По предварительным данным лидирует Иван Козлов». Явка к закрытию участков достигла 25 процентов.
Ранее появилась информация, что у Ивана Козлова фальшивый диплом о высшем образовании. Но в избирком он этот диплом не представлял, и его не стали снимать с выборов. Всего в выборах участвовали восемь кандидатов.
Выборная кампания в Златоусте была первой в этом году на Южном Урале. В апреле и мае пройдут довыборы в собрания депутатов городских и сельских поселений региона. В сентябре, в Единый день голосования южноуральцам предстоит выбрать губернатора Челябинской области, а жителям Челябинска — 170 депутатов районных советов, которые сформируют гордуму столицы области. Также состоятся выборы в горсобрание ЗАТО Трехгорный.