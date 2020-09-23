СК завершил дело депутата-обнальщика из КПРФ

Следствие направило в прокуратуру документы для обвинения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Московские следователи закончили работу над делом депутата столичной гордумы от КПРФ Олега Шереметьева (участвовал в «Умном голосовании»). СК направит дело в прокуратуру для утверждения обвинения в мошенничестве, сказано на сайте ведомства.

«Депутат Московской городской думы, имея умысел на хищение денежных средств из бюджета города и личное обогащение представлял документы о премировании своего помощника в размере от 350 до 850 тысяч рублей», — говорится на официальном портале ведомства. Премии Шереметьев выдавал каждый месяц якобы за задания особой важности.

Сведения в документах оказались ложными, деньги депутат просто присваивал. Это подтвердили записи с камер наблюдения, которые фиксировали, как чиновник получает «премии». Также против Шереметьева высказались несколько свидетелей. Предполагается, что депутат присвоил более чем два миллиона рублей.

Схема мошенничества, по данным следствия, работала с 2019 года. Чиновник был одним из тех, за кого блогер Алексей Навальный агитировал голосовать во время «Умного голосования».