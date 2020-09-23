Путин назвал хамством отказ США поставлять детали для самолета РФ

Владимир Путин заявил о недобросовестной конкуренции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Прекращение поставок иностранными партнерами материалов для крыла самолета МС-21 является хамством и недобросовестной конкуренцией. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями атомной промышленности.

«Взяли и по соображениям недобросовестной конкуренции прекратили поставку нам соответствующих композитных материалов для крыла [самолета МС-21]. Это просто хамство на мировом рынке с нарушением всех общепризнанных принципов и правил», — приводит заявление Путина RNS.

Глава государства отметил, что новый среднемагистральный самолет МС-21 не имеет отношения к оборонному комплексу страны. Он подчеркнул, что Россия продолжает реализацию проекта, однако иностранные партнеры пытаются его затормозить.

Ранее США ввели санкции против предприятий, входящих в Объединенную авиастроительноую корпорацию (ОАК) и «Ростех». После чего их Соединенных Штатов и Японии перестали поставлять компоненты для композитов, которые используются при производстве крыла и части киля МС-21.