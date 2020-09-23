Верх-Исетский суд Екатеринбурга решит судьбу отобранных у матери детей (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Суд решит судьбу 9-летней Алены и 14-летнего Ярослава, которых опека забрала у екатеринбурженки Айши Репняковой за беспорядок в доме. Новое судебное заседание пройдет в Верх-Исетском суде Екатеринбурга, сообщила URA.RU Репнякова. При этом ее дети уже появились на сайте усыновлений.

«Пока администрация Верх-Исетского района помогает нам с приобретением мебели, оказывается, планы совсем другие — отдать детей в другую семью, — говорит Айша. — Как это можно объяснить? У меня уже нет веры ни суду, никому после таких действий».

«В чужую семью я не хочу, также как и сестра, — заявил URA.RU сын Айши Ярослав. — Мы хотим домой». «Дети устали — они уже год домой просятся», — говорит мать.

В сентябре 2019 года, напомним, сотрудники опеки забрали у Айши двоих детей, выявив беспорядок в доме. «В ходе обследования условий жизни семьи факты, изложенные в информации отделения полиции о неудовлетворительном состоянии жилья, отсутствии продуктов питания, одежды и обуви у несовершеннолетних, были подтверждены», — говорится в комментарии, присланном в URA.RU из Управления соцзащиты №26 Екатеринбурга.

За год Айша с помощью волонтеров и администрации района сделала ремонт в доме, занимается с психологом, который подготовил положительное заключение. И, похоже, позиция органов опеки изменилась. «Предпринятые меры для возврата детей будут представлены Управлением в ходе рассмотрения судом искового заявления об отмене ограничения Айши Р. в родительских правах», — сообщила агентству начальник управления соцзащиты Галина Ворокова.

Информация о детях Айши уже появилась на сайте усыновлений Скриншот: URA.RU