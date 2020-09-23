Рэпер выписался из квартиры, в которой жил с мамой Instagram/Niletto

Рэпер Niletto (Данил Прытков) выписался из квартиры и попрощался с Екатеринбургом. Свой пост он опубликовал в Instagram.

«Сегодня я официально получил статус БОМЖ. Выписался с места регистрации. Вот именно такие надписи и мнения меня мотивировали всю жизнь для того, чтобы сегодня выписаться с этого любимого, но гнилого района, в котором получил колоссальный опыт», — подписал рэпер под фото.

Он отметил, что никогда не забудет дом, родной район и друзей, но сейчас пришло время осуществить мечту мамы. «Сейчас пишу этот пост и вот вот намокнут глаза […] На несколько дней мы с Мамой Бомжи, и вот я эпично прощаюсь с Тобой, Екатеринбург мой, Агафа моя. Всем теплым на этом районе желаю счастья, процветания и любви в семьях», — написал Niletto.

По словам рэпера, такие надписи и мнения мотивировали его всю жизнь. Instagram/Niletto

Прытков — уроженец Тюменской области. Окончив школу, он переехал вместе с семьей в Екатеринбург. Также рэпер успел пожить в Перми, о чем рассказывал ранее журналистам. Niletto не раз становился участником различных телепроектов. Известен, как исполнитель песен «Любимка», «Довела», «Повезет».