Названы новые правила поверки счетчиков

В силу вступили новые правила поверки бытовых счетчиков. Об этом рассказал глава Росстандарта Алексей Абрамов.
«[Электронная регистрация] станет единственным юридически значимым подтверждением результатов метрологических работ», — цитирует Абрамова ТАСС. Результаты поверки будут не действительны, если их не передать в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС «Аршин»), уточнил глава Росстандарта.
Ведомство рекомендует гражданам заранее сделать поверку счетчиков на начало 2021 года. Проверить, есть ли у поверителя аккредитация, можно на сайте Росаккредитации. По словам Абрамова, заказчики могут потребовать, чтобы запись о поверке в реестре сделали при нем.
Ранее в Росстандарте сообщили, что россияне могут использовать счетчики без проведения поверки до 1 января 2021 года. В этом случае управляющие компании обязаны принимать показания таких приборов без взыскания штрафов. Данное решение принято для того, чтобы снизить риск распространения коронавируса.
Исполнительный директор предприятия «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева заявила, что «умные» счетчики избавят россиян от необходимости сдавать показания с приборов учета электроэнергии каждый месяц, пишет «
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