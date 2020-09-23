Врио главы Надымского района Дмитрий Жаромских остается главным претендетом Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

В ближайшее время в Надымском районе пройдет конкурс по выбору нового главы. Такое решение на заседании 24 сентября примут депутаты районной думы, сообщил URA.RU источник в местной администрации. Вопрос о назначении главой района Дмитрия Жаромских считался решенным, однако, по данным инсайдеров, в борьбу за пост может включиться экс-депутат заксобрания Марат Абдрахманов.

«Абдрахманов 10 лет отработал в мэрии. Он хорошо знаком с местной спецификой. Он сможет составить конкуренцию потенциальному кандидату на кресло мэра Жаромских», — поделился мнением источник. В то же время большинство близких к власти собеседников URA.RU считают эту версию не более чем слухом. Вероятными участниками конкурса они называют двух действующих сотрудников администрации, имена которых пока не раскрываются.

В пресс-службе Надымской администрации URA.RU подтвердили информацию о предстоящем заседании думы. Однако детали сессии в мэрии раскрывать не стали, порекомендовав обратиться за подробным комментарием после ее окончания.

В июне источники URA.RU сообщали, что губернатор Дмитрий Артюхов сменит главу Надымского района. Действующий мэр Леонид Дяченко ушел в длительный отпуск, по его окончании он выйдет на пенсию. На его место в статусе врио был назначен бывший депутат заксобрания Жаромских, которого считают ставленником Артюхова. Тогда же источники агентства предсказали, что осенью в Надымском районе пройдет конкурс на место главы.

Ранее о проведении выборов главы было объявлено в Тазовском районе. Кресло руководителя сейчас занимает Василий Паршаков, и инсайдеры URA.RU считают, что он будет переизбран.