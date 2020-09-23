В Кургане назвали претендента на руководящий пост в облдуме

Владимир Сажин может стать первым вице-спикером облдумы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Кандидатом на пост первого вице-спикера Курганской областной думы в региональном отделении «Единой России» рассматривают депутата Владимира Сажина. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к политическим кругам региона.

«Сажин пока является одним из наиболее вероятных кандидатов в вице-спикеры. Он один из самых опытных депутатов в новом составе», — рассказал инсайдер. По его данным, на пост первого вице-спикера рассматривались и другие кандидаты, но многие из них сами отказались от этой должности, так как в этом случае пришлось бы увольняться с предыдущего места работы или отказываться от бизнеса.

Сажин не стал комментировать URA.RU информацию о возможном назначении. «Я пока ничего не могу сказать по этому поводу», — заявил он. Секретарь реготделения «ЕР» Евгений Кафеев рассказал URA.RU, что кандидаты на руководящие посты в облдуме уже определены, однако их фамилии раскрывать не стал.

Первого вице-спикера депутаты должны выбрать 25 сентября. В этот же день они должны избрать спикера думы, руководителей комитетов и нового представителя в Совете Федерации. От «ЕР» на пост спикера претендует Дмитрий Фролов, на пост сенатора — Сергей Муратов. Ожидается, что руководство комитетов не будет кардинально меняться по сравнению с предыдущим созывом.

Сажин избран в Курганскую облдуму уже в четвертый раз. Он является депутатом с 2004 года. В предыдущем созыве он занимал должность заместителя председателя думы — председателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению. Ранее претендентом на пост вице-спикера называли Валерия Яковлева, но он отказался от мандата депутата.