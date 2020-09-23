Аналитики выяснили, когда начнут расти долги россиян по кредитам

В России ожидают всплеска числа просроченных кредитов в ближайшие месяцы. Об этом сообщили эксперты в сфере кредитования.
«У большинства заемщиков льготный период завершится в сентябре—октябре», — рассказал гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. По его словам, просрочка будет расти ускоренными темпами после этого периода за счет граждан, которые не смогли восстановить платежеспособность, пишет РБК. Директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников считает, что рост в четвертом квартале будет выше среднемесячного результата июля-августа приблизительно на 10%.
Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич прогнозировал, что рост долгов по кредитам произойдет осенью. Он считает, что такая динамика приведет к еще большему падению доходов граждан. После прохождения пика пандемии россияне стали активней погашать проблемные кредиты и микрозаймы, передает агентство Nation News. После периода март—май, когда 72% должников выплачивали проблемные кредиты, в июне—августе показатель достиг 76%.
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