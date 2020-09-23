В Евросоюзе раскритиковали тайную инаугурацию Лукашенко

Евросоюз считает, что инаугурация президента Белоруссии на новый срок была не легитимной. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
«Так называемая инаугурация <…> и новый мандат, принятый Александром Лукашенко, не имеют достаточной демократической легитимности», — сообщается в документе. Отмечается, что Евросоюз не признал результаты выборов в стране и собирается пересмотреть отношения с Белоруссией, пишет ТАСС.
Лукашенко вступил в должность президента республики 23 сентября. Церемония инаугурации прошла тайно во Дворце Независимости в присутствии нескольких сотен человек. О том, что президент вступит в должность, не знали даже некоторые министры.
В США не признали Александр Лукашенко легитимно избранным президентом Белоруссии, передает «Национальная служба новостей». В Госдепартаменте назвали выборы в стране несвободными и нечестными, а результаты сфабрикованными.
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