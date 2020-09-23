23 сентября 2020

В Евросоюзе раскритиковали тайную инаугурацию Лукашенко

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Визит в Казахстан. Заседание ВЕЭС. 14 − 16 октября 2015 г., лукашенко александр
Евросоюз не признал Александра Лукашенко легитимным президентом Фото: Официальное интернет-представительство Президента России
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Протесты в Белоруссии

Евросоюз считает, что инаугурация президента Белоруссии на новый срок была не легитимной. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

«Так называемая инаугурация <…> и новый мандат, принятый Александром Лукашенко, не имеют достаточной демократической легитимности», — сообщается в документе. Отмечается, что Евросоюз не признал результаты выборов в стране и собирается пересмотреть отношения с Белоруссией, пишет ТАСС.

Лукашенко вступил в должность президента республики 23 сентября. Церемония инаугурации прошла тайно во Дворце Независимости в присутствии нескольких сотен человек. О том, что президент вступит в должность, не знали даже некоторые министры.

В США не признали Александр Лукашенко легитимно избранным президентом Белоруссии, передает «Национальная служба новостей». В Госдепартаменте назвали выборы в стране несвободными и нечестными, а результаты сфабрикованными.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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