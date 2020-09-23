Блогера Алексея Навального мог отравить кто-то из его ближайшего окружения. С таким предположением выступил один из участников научной команды по созданию веществ из группы «Новичок» химик Владимир Углев.
«Навальный от какого-то чужого мужика предмет бы не взял», — цитирует Углева деловая газета «Взгляд». Он предполагает, что некто нанес отравляющее вещество на какой объект и дал в руку блогеру. Если добавить яд в еду или растворить в воде, то жертвой будет один человек, если нанести его на предмет, то пострадают двое или трое, объяснил эксперт.
В случае попадания вещества на кожу признаки отравления возникают через несколько часов, через легкие или с пищей — в течение нескольких минут, отметил Углев. Он исключил, что Навального пытались отравить в аэропорту, так как симптомы проявились бы позже и могли пострадать другие люди.
Место производства «Новичка» не всегда можно установить, так как вещество может синтезироваться в разных лабораториях, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, вещество изготавливают во многих странах мира. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что в СССР и в современной России никогда не производился яд из категории «Новичок», пишет «Утро.ру».
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