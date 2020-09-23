Победители челябинских выборов отдадут мандаты единороссам

Председатель облизбиркома Сергей Обертас (справа) вручил мандат Владимиру Мякушу (слева), ставшему депутатом в шестой раз подряд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Председатель челябинского облизбиркома Сергей Обертас 24 сентября вручил мандаты кандидатам, победившим на выборах в заксобрание региона. Однако вскоре предстоит их перераспределение — несколько депутатов сложат полномочия, сообщил URA.RU источник в «Единой России».

«Сегодня мандаты получили одномандатники и те, кто набрали достаточно голосов по спискам. Однако скоро несколько депутатов от „ЕР“ сложат полномочия. Мандаты передадут кандидатам, выступившим на выборах менее успешно, но которые нужны команде губернатора в ЗСО. Например, директору ОТВ Олегу Герберу», — добавил собеседник. Официально в «ЕР» не комментируют дальнейшее перераспределение мандатов.

В одномандатных округах на выборах 11—13 сентября победили и получили мандаты: Андрей Важенин, Татьяна Кузнецова, Елена Тарасова, Михаил Похлебаев, Дмитрий Мешков, Александр Решетников, Леонид Урмашов, Олег Садовских, Евгений Субачев, Денис Сазонтов, Алексей Денисенко, Дмитрий Ларин, Вячеслав Ершов, Игорь Свеженцев, Михаил Видгоф, Александр Шестаков, Александр Мотовилов, Вадим Ромасенко, Евгений Губанов, Дмитрий Сумин, Дмитрий Пырсиков, Анатолий Еремин, Владимир Перезолов, Константин Струков, Владимир Павлов, Валерий Колокольцев, Вячеслав Евстигнеев, Павел Шиляев, Анатолий Брагин, Сергей Буяков.

По спискам избрались Владимир Мякуш, Олег Голиков, Павел Киселев, Давид Альтман, Лена Колесникова, Олег Цепкин, Евгений Андреев, Максим Романов, Дамир Утарбеков, Александр Журавлев, Александр Лазарев, Юрий Карликанов, Евгений Илле, Андрей Еремин и Дмитрий Клеутин.

«Справедливую Россию» представят Василий Швецов, Ольга Мухометьярова, Павел Жолобов, Александр Долгушин и Владимир Бекишев, а также одномандатники Ларин и Сумин.

В КПРФ депутатами стали Игорь Егоров, Константин Куркин, Константин Нациевский и Арман Аракелян. В ЛДПР — Алексей Беседин, Евгений Рева и Оксана Астапенкова. В «Партии пенсионеров» — Степан Фирстов и Владимир Владимирский. В «Зеленой альтернативе» — Михаил Махов.

Вручение мандатов происходило в большом зале заседаний ЗСО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Южноуральска Александр Лазарев (слева) станет вице-спикером ЗСО и, возможно, преемником Владимира Мякуша Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дамир Утарбеков (слева) впервые избрался в ЗСО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На церемонию приехал куратор внутренней политики региона вице-губернатор Анатолий Векшин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU