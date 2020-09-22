Текслер раздал посты в новом челябинском заксобрании

Алексей Текслер определил новое руководство челябинского ЗСО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Челябинский губернатор Алексей Текслер после серии совещаний со своим политическим замом Анатолием Векшиным и спикером заксобрания области Владимиром Мякушем определил новое руководство ЗСО. Впервые «Единая Россия» отдает другой партии пост главы комитета. Причем, речь сразу о двух «портфелях». Один получит «Справедливая Россия», увеличившая фракцию в новом созыве до семи человек, и «Зеленая альтернатива», которую называют кремлевским проектом, сообщил URA.RU высокопоставленный источник.

Партия Валерия Гартунга (машет рукой) впервые получила «портфель» в ЗСО, председателем комитета станет Василий Швецов (слева от Гартунга) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Вице-спикерами останутся: Юрий Карликанов, Константин Струков и Олег Голиков, новыми замами Мякуша станут Александр Лазарев, Анатолий Еремин и Владимир Павлов. „Справедливая Россия“ получит комитет по законодательству, госстроительству и местному самоуправлению. Его возглавит [руководитель бюро совета регионального отделения партии] Василий Швецов. Председателем комитета по экологии и природопользованию станет [лидер регионального отделения „Зеленой альтернативы“] Михаил Махов», — рассказал инсайдер.

Швецов ранее был депутатом Госдумы. В партии он считается правой рукой лидера регионального отделения «СР», депутата Госдумы Валерия Гартунга. Махов в прошлом созыве представлял КПРФ. Однако он создал движение «АнтиСМОГ», возглавил областную ячейку «Зеленой альтернативы», которой помог преодолеть 5-процентный барьер и впервые попасть в ЗСО.

Михаил Махов за последний созыв стал одним из лидеров экологического движения в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Комитетом по законодательству в прежнем созыве руководил экс-прокурор области Анатолий Брагин. В новом созыве он будет главой комитета по регламенту и депутатской этике (экс-руководитель — Семен Мительман).

Председателем комитета по экологии остался глава компании «Южуралзолото», богатейший депутат ЗСО Струков. Сохранят должности председатели еще трех комитетов: по промышленной политике и транспорту Павел Шиляев, по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Голиков, по молодежной политике, культуре и спорту Михаил Видгоф.

Источник обратил внимание, что Лазарев подаст в отставку с поста мэра Южноуральска и будет работать в ЗСО на освобожденной основе. Он возглавит комитет по бюджету и налогам (бывший руководитель — Мякуш) и считается одним из вероятных преемников Мякуша. Председателем комитета по экономической политике и предпринимательству (Константин Захаров) станет Евгений Илле. Руководителем комитета по социальной политике (Александр Журавлев) назначат Сергея Буякова. Главой комитета по аграрной политике (Александр Берестов) станет Вячеслав Евстигнеев.

Олег Гербер подождет, пока ему уступят мандат, после чего возглавит бывший комитет Марины Поддубной (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Еще один «портфель» — председателя комитета по информационной политике — временно будет без председателя. Его бывший глава Марина Поддубная проиграла выборы. Преемником должен стать директор ОТВ, человек из команды губернатора Олег Гербер. Это произойдет, когда ЗСО делегирует Олега Цепкина в Совет Федерации РФ на второй срок. А вакантный мандат передадут Герберу.

«Текслер в среду в 13 часов собирает все руководство ЗСО нового созыва на встречу. В 15 часов пройдет заседание президиума „ЕР“, где утвердят распределение комитетов. 2 октября решение одобрят на конференции „ЕР“. А 8 октября пройдет первое заседание ЗСО, где депутаты распределят руководящие посты, согласно принятым решениям», — добавил инсайдер.

Текслер решает, кто получит «портфели» в ЗСО, поскольку по предложению лидера «Единой России» Дмитрия Медведева стал и. о. председателя региональное отделение партии. А «ЕР», список кандидатов которого он возглавлял на выборах, получила полный контроль над региональным парламентом — единороссы получили 43 из 60-ти депутатских мандатов.

Политолог, директор информационно-аналитического агентства «Монитор» Алексей Ширинкин объяснил, почему единороссы поделились «портфелями». «Последние выборы были крайне конкурентными. „ЕР“ поучила свои мандаты в жесткой борьбе. Ее результаты были бы ниже, если бы Текслер не возглавил список кандидатов. Высокая конкуренция — признак того, что концентрация власти в одних руках опасна. Некие символически жесты, что власть готова привлекать парламентскую оппозицию к управлению, технологически и политически необходимы, это вопрос выживаемости системы», — резюмировал эксперт.

Будущие руководители комитетов отказались комментировать свои назначения. Пресс-секретарь губернатора Сергей Зюсь также не комментирует тему формирования ЗСО.