Текслер раздал посты в новом челябинском заксобрании

Челябинский губернатор Алексей Текслер после серии совещаний со своим политическим замом Анатолием Векшиным и спикером заксобрания области Владимиром Мякушем определил новое руководство ЗСО. Впервые «Единая Россия» отдает другой партии пост главы комитета. Причем, речь сразу о двух «портфелях». Один получит «Справедливая Россия», увеличившая фракцию в новом созыве до семи человек, и «Зеленая альтернатива», которую называют кремлевским проектом, сообщил URA.RU высокопоставленный источник.
«Вице-спикерами останутся: Юрий Карликанов, Константин Струков и Олег Голиков, новыми замами Мякуша станут Александр Лазарев, Анатолий Еремин и Владимир Павлов. „Справедливая Россия“ получит комитет по законодательству, госстроительству и местному самоуправлению. Его возглавит [руководитель бюро совета регионального отделения партии] Василий Швецов. Председателем комитета по экологии и природопользованию станет [лидер регионального отделения „Зеленой альтернативы“] Михаил Махов», — рассказал инсайдер.
Швецов ранее был депутатом Госдумы. В партии он считается правой рукой лидера регионального отделения «СР», депутата Госдумы Валерия Гартунга. Махов в прошлом созыве представлял КПРФ. Однако он создал движение «АнтиСМОГ», возглавил областную ячейку «Зеленой альтернативы», которой помог преодолеть 5-процентный барьер и впервые попасть в ЗСО.
Комитетом по законодательству в прежнем созыве руководил экс-прокурор области Анатолий Брагин. В новом созыве он будет главой комитета по регламенту и депутатской этике (экс-руководитель — Семен Мительман).
Председателем комитета по экологии остался глава компании «Южуралзолото», богатейший депутат ЗСО Струков. Сохранят должности председатели еще трех комитетов: по промышленной политике и транспорту Павел Шиляев, по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Голиков, по молодежной политике, культуре и спорту Михаил Видгоф.
Источник обратил внимание, что Лазарев подаст в отставку с поста мэра Южноуральска и будет работать в ЗСО на освобожденной основе. Он возглавит комитет по бюджету и налогам (бывший руководитель — Мякуш) и считается одним из вероятных преемников Мякуша. Председателем комитета по экономической политике и предпринимательству (Константин Захаров) станет Евгений Илле. Руководителем комитета по социальной политике (Александр Журавлев) назначат Сергея Буякова. Главой комитета по аграрной политике (Александр Берестов) станет Вячеслав Евстигнеев.
Еще один «портфель» — председателя комитета по информационной политике — временно будет без председателя. Его бывший глава Марина Поддубная проиграла выборы. Преемником должен стать директор ОТВ, человек из команды губернатора Олег Гербер. Это произойдет, когда ЗСО делегирует Олега Цепкина в Совет Федерации РФ на второй срок. А вакантный мандат передадут Герберу.
«Текслер в среду в 13 часов собирает все руководство ЗСО нового созыва на встречу. В 15 часов пройдет заседание президиума „ЕР“, где утвердят распределение комитетов. 2 октября решение одобрят на конференции „ЕР“. А 8 октября пройдет первое заседание ЗСО, где депутаты распределят руководящие посты, согласно принятым решениям», — добавил инсайдер.
Текслер решает, кто получит «портфели» в ЗСО, поскольку по предложению лидера «Единой России» Дмитрия Медведева стал и. о. председателя региональное отделение партии. А «ЕР», список кандидатов которого он возглавлял на выборах, получила полный контроль над региональным парламентом — единороссы получили 43 из 60-ти депутатских мандатов.
Политолог, директор информационно-аналитического агентства «Монитор» Алексей Ширинкин объяснил, почему единороссы поделились «портфелями». «Последние выборы были крайне конкурентными. „ЕР“ поучила свои мандаты в жесткой борьбе. Ее результаты были бы ниже, если бы Текслер не возглавил список кандидатов. Высокая конкуренция — признак того, что концентрация власти в одних руках опасна. Некие символически жесты, что власть готова привлекать парламентскую оппозицию к управлению, технологически и политически необходимы, это вопрос выживаемости системы», — резюмировал эксперт.
Будущие руководители комитетов отказались комментировать свои назначения. Пресс-секретарь губернатора Сергей Зюсь также не комментирует тему формирования ЗСО.
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