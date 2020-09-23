Названа дата инаугурации губернатора Пермского края

Вступление в должность главы Прикамья перенеслось из-за коронавируса Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Вступление в должность избранного губернатора Пермского края Дмитрия Махонина планируется на 1 октября. Об этом URА.RU сообщил источник в политических кругах региона.

«Примерная дата инаугурации — 1 октября», — пояснил инсайдер, не уточнив какие-либо детали. Получить оперативный комментарий в пресс-службе главы региона агентству не удалось.

Ранее сообщалось, что инаугурация Махонина состоится 21 сентября, однако ее пришлось перенести в связи с болезнью пермского губернатора. Врачи выявили у Махонина коронавирус и отправили на лечение в больницу.