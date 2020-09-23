23 сентября 2020
22 сентября 2020

Названа дата инаугурации губернатора Пермского края

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Представление врио губернатора Дмитрий Махонин, махонин дмитрий
Вступление в должность главы Прикамья перенеслось из-за коронавируса Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Вступление в должность избранного губернатора Пермского края Дмитрия Махонина планируется на 1 октября. Об этом URА.RU сообщил источник в политических кругах региона.

«Примерная дата инаугурации — 1 октября», — пояснил инсайдер, не уточнив какие-либо детали. Получить оперативный комментарий в пресс-службе главы региона агентству не удалось.

Ранее сообщалось, что инаугурация Махонина состоится 21 сентября, однако ее пришлось перенести в связи с болезнью пермского губернатора. Врачи выявили у Махонина коронавирус и отправили на лечение в больницу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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