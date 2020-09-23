Пермские театры ужесточают карантин, не дожидаясь решения власти

Пермский театр оперы и балета объявил о приостановке работы с 25 сентября. Сообщение размещено в официальном Instagram аккаунте театра. Ранее об уходе на карантин объявил пермский Театр-Театр.
«Руководствуясь опытом других институций и ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, отмеченным в Пермском крае, мы решили приостановить работу театра на две недели с 25 сентября», — сказано в сообщении оперного. Среди сотрудников подтверждено два случая коронавируса, у нескольких человек — ОРВИ. «Главный дирижер театра Артем Абашев сдал тест на коронавирусную инфекцию и ждет результатов в ближайшее время», — отмечают в театре.
Ранее о карантине сообщили в Театре-Театре, он приостанавливает работу с 24 сентября. Меры необходимы «для предотвращения распространения вируса в коллективе». В сообщении, которое опубликовано в официальном паблике театра во «ВКонтакте», подчеркивают, что состояние сотрудников, заболевших коронавирусом, стабильно.
ТЮЗ и Театр кукол продолжают работать в обычном режиме. «Пока никаких вводных из администрации города Перми не было. В ближайшие выходные у нас запланированы спектакли», — сказала URA.RU главный администратор Театра кукол Лариса Комиссаренко. Театр «У моста» также работает в обычном режиме. «У нас никто не болеет», — заявили URA.RU в администрации театра.
В пресс-службе губернатора Пермского края URA.RU сообщили, что заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом пройдет в начале следующей недели. Ранее сообщалось, что в регионе ужесточают масочный режим в связи с ростом больных коронавирусом.
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