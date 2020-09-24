МРОТ увеличится до 12 702 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) пересчитали по новой методике. Об этом рассказала глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

«МРОТ будет составлять 12 792 рублей», — рассказала Святенко. По ее словам, повышение коснется порядка четырех млн россиян. Отмечается, что прожиточный минимум вырастет до 12 702 рублей, пишет ТАСС.

Ранее в РФ предложили отвязать МРОТ от прожиточного минимума и повышать его ежегодно на 2-3% выше инфляции. По мнению экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ), это позволит не допустить лавинообразного роста расходов бюджета и при этом снизить численность бедных.