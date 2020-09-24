В Кремле рассказали о новой угрозе для регионов

Из-за кризиса долги регионов перед банками могут вновь вырасти Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Российским регионам необходимо избежать повышения долговой нагрузки перед банками во время кризиса, рассказал URA.RU во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В связи с этим, Кремль ставит перед правительством задачу поддержать регионы в период нехватки средств.

«Вы знаете, что последние лет десять принимались достаточно энергичные меры для сокращения и реструктуризации долговой нагрузки регионов, — сказал Песков. — Была проделана титаническая работа, поэтому действовать надо очень аккуратно. Очевидно, предстоит поддерживать регионы. Но, с другой стороны, важно избежать возвращения в ситуацию, когда регионы несли непосильный груз долгов перед коммерческими банками на своих плечах».

23 сентября вице-премьер Андрей Белоусов на правительственном часе в Совфеде заявил, что регионам в течение двух лет не будет хватать денег, и предложил разрешить субъектам брать как можно больше займов. Ранее тяжелые времена регионам предрекал мэр Москвы Сергей Собянин, запустивший среди экономистов спор о финансовой свободе регионов от федерального центра.