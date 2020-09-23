Уволенному тюменскому чиновнику нашли крупную должность

Николай Пуртов возглавил главный инвестиционный инструмент тюменского правительства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-глава тюменского регионального департамента лесного комплекса Николай Пуртов стал генеральным директором правительственного фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области». Об этом сегодня сообщил губернатор Александр Моор на заседании президиума правительства региона, сообщает оперативный штаб.

«Переводом Николая Федоровича мы усиливаем инвестиционный блок. Уверен, он сможет внести серьезный вклад в развитие инвестиционного потенциала Тюменской области», — прокомментировал назначение глава региона Александр Моор. Решение о назначении было принято наблюдательным советом фонда. Состав совета на сайте организации не указан.

До назначения Пуртова «Инвестиционное агентство» возглавлял Андрей Шальнев, до 2018 года работавший на должности заместителя директора департамента инвестиционной политики. Информации о его дальнейшей карьере пока нет. Связаться с ним также не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что Николай Пуртов покинул должность главы департамента лесного хозяйства 23 сентября. Кто станет его преемником, пока неизвестно.