В разговоре Путина с губернатором ХМАО увидели важный сигнал

Комарова усилила свои позиции, справившись с задачами федерального значения Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора ХМАО в 2020 году

Онлайн-встреча президента России Владимира Путина и губернатора Натальи Комаровой продемонстрировала политической элите степень доверия первого лица государства главе ХМАО. По мнению собеседников URA.RU, это усилило влияние губернатора, что, в итоге, отразится на реализации федеральных проектов в регионе.

«Комарова получила от Путина позитивную оценку ее стиля управления и заверения в возможности поддержки региона. Конечно, это усиливает ее общее влияние и лоббистские возможности», — рассказал в беседе с журналистом URA.RU гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

По его мнению, российская политическая система — моноцентрическая, в центре которой находится влиятельный президент. Несмотря на то, что видеоконференция Путина с избранными 13 сентября губернаторами — это событие традиционное (аналогичные встречи были еще в 2013 году и повторялись после всех выборов глав субьектов), «„протокольных“ встреч с президентом не бывает». «Министр или губернатор может в ограниченном по времени формате поднять важный вопрос. Губернатор Комарова именно это и сделала», — поделился наблюдениями Орлов.

По мнению политолога Андрея Шуклина, финальная речь президента страны также показала, что Путин доверяет губернатору ХМАО. «Вы человек опытный, вы знаете, что надо делать, а мы всегда будем рядом, будем поддерживать вас», — заявил президент.

«Здесь ситуация такая: даже учитывая, что регион беспроблемный и может самостоятельно решать свои задачи, в то же время он может рассчитывать на федеральную поддержку в большом объеме, ведь вносит серьезный вклад в развитие экономики страны», — заключил Шуклин.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Комарова во время видеоконференции с Путиным рассказала о трех проектах, реализующихся в ХМАО с участием федеральных средств: о центре геномных исследований в Сургуте, мосте через реку Обь, который соединит Россию с нефтегазовыми месторождениями Арктики, и о программе по сносу аварийного жилья.