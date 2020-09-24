Врач: самая смертельная болезнь в России усилилась из-за COVID

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Виды Перми, смерть, ритуальная служба, похороны
От сердечно-сосудистых заболеваний в России ежегодно умирает больше людей, чем от коронавируса за все время пандемии Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России выросло число людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые недополучают помощь. Это связано с переориентацией медиков на лечение коронавируса, заявил глава рентген-эндоваскулярного отделения Санкт-Петербургской больницы РАН Михаил Воронин.

«Из-за того, что сейчас все амбулаторное звено ориентировано в основном на COVID, а народ запуган, вся хроническая патология, которая нуждается в стационарном и оперативном лечении, просто недополучает этой помощи», — объяснил Воронин «Интерфаксу». Сердечно-сосудистые заболевания — самая частая причина гибели россиян, напомнил медик.

Врач объяснил, что пока точные цифры не подсчитаны. Однако уже ясно, что число вовремя не прооперированных патологий выросло. С течением времени такие пациенты становятся более тяжелыми и даже умирают, подчеркнул Воронин.

24 сентября стало известно, что количество погибших от коронавируса за время пандемии в России приблизилось к 20 тысячам человек. За сутки в стране выявлено более 6,5 тысяч новых случаев заражения, пишет телеканал 360. Для сравнения, число умирающих от сердечно-сосудистых заболеваний россиян ежегодно составляет 1 миллион 300 тысяч, сообщают открытые источники.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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