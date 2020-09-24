Россиянам вернули плановую медпомощь

Граждане России снова могут получить плановую медицинскую помощь в полном объеме. Оказание такой помощи приостанавливалось из-за пандемии коронавируса, напомнил глава российского Минздрава Михаил Мурашко на мероприятии медучреждений целевой группы ООН.
«Часть плановой медицинской помощи, в том числе ряд операций опорно-двигательного аппарата, пришлось временно остановить. Сегодня мы вернули в полном объеме медицинскую помощь», — приводит слова Мурашко РИА «Новости». В то же время, лечение больных коронавирусом продолжается, подчеркнул министр.
24 сентября стало известно об усилении самой смертельной болезни из-за коронавируса в России. В ООН заявили, что человечество провалило испытание пандемией, пишет RT.
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