Россиянам вернули плановую медпомощь

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Передача автомобилей Скорой медицинской помощи бригадам медиков. Екатеринбург, неотложка, красный крест, медицина, здравоохранение, скорая помощь, медицинская помощь, неотложная помощь, машина скорой помощи, covid-19, covid19, коронавирус
Россияне теперь могут получать и плановую помощь, и помощь при коронавирусе Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Граждане России снова могут получить плановую медицинскую помощь в полном объеме. Оказание такой помощи приостанавливалось из-за пандемии коронавируса, напомнил глава российского Минздрава Михаил Мурашко на мероприятии медучреждений целевой группы ООН.

«Часть плановой медицинской помощи, в том числе ряд операций опорно-двигательного аппарата, пришлось временно остановить. Сегодня мы вернули в полном объеме медицинскую помощь», — приводит слова Мурашко РИА «Новости». В то же время, лечение больных коронавирусом продолжается, подчеркнул министр.

24 сентября стало известно об усилении самой смертельной болезни из-за коронавируса в России. В ООН заявили, что человечество провалило испытание пандемией, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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