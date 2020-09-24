Биатлонистку из Перми лишили соревнований из-за допинга

От соревнований отстранены двое российских биатлонистов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Российская биатлонистка, уроженка Пермского края, Екатерина Глазырина временно отстранена за возможные нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщил Международный союз биатлонистов (IBU).

«Отдел по обеспечению добросовестности биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов, Екатерину Глазырину и Тимофея Лапшина, который выступает за Южную Корею с 2017 года. Причиной послужили предполагаемые нарушения антидопинговых правил», — говорится на сайте IBU.

Данное решение было принято на основании доклада Ричарда Макларена и информации, содержащейся в базе данных Московской лабораторной информационной системы (LIMS). В соответствии с Кодексом честности IBU спортсмены могут ответить на предъявленные обвинения.

Екатерина Глазырина ранее была дисквалифицирована на два года (с 2018 по 2020) за использование запрещенного вещества. Для Тимофея Лапшина это первый случай, когда спортсмену предъявлено обвинение в предполагаемом нарушении антидопинговых правил.

21 сентября в Тюмени завершились личные гонки чемпионата страны. По итогам двух гонок уроженка Пермского края Глазырина, которая проживает в Екатеринбурге, стала лучшей среди женщин. Она была второй в индивидуальной гонке и победила в спринте. В беседе с изданием «Спорт экспресс» она выразила уверенность в том, что прошлый сезон не повторится, так как «есть тесты, есть контрольные тренировки, и по ним многое видно».