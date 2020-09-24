Свердловский мэр уходит в правительство региона

Злоключения Михаила Савченко на посту мэра Верхней Салды близки к завершению Администрация В.Салды

Мэр Верхней Салды Михаил Савченко уходит работать в структуры правительства Свердловской области. Об этом URA.RU сообщил вице-губернатор Сергей Бидонько.

«Уходит точно, решаем вопрос о дальнейшем месте работы», — рассказал он. Уточнить подробности вице-губернатор отказался. Другой источник поделился информацией о том, что Савченко будет трудоустроен в одно из министерств. Сам Михаил Савченко не стал комментировать ситуацию в разговоре с корреспондентом агентства.

Как писало URA.RU, на заседании 30 сентября гордума Верхней Салды рассмотрит вопрос об отставке градоначальника. Ранее на ней настаивала прокуратура, которая усмотрела в действиях мэра создание конфликта интересов: он не запретил своему заместителю по финансам Ирине Колпаковой совмещать муниципальную службу с должностью советника гендиректора градообразующего предприятия «ВСМПО-Ависма».

Михаил Савченко подал заявление об уходе по собственному желанию, однако дума отказалась его рассматривать. Из-за скандального вопроса депутаты не могли собраться на заседание в течение всего лета. Однако прокуратура сумела настоять на своей позиции. Наиболее вероятным преемником Савченко в кресле мэра называют начальника цеха № 31 корпорации «ВСМПО-Ависма» Константина Носкова.