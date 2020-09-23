Препараты от коронавируса в тюменские аптеки пока не поступили Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Стоимость препаратов от коронавируса в тюменских аптеках будет выше, чем в Москве. Таким прогнозом с URA.RU поделился источник, знакомый с ситуацией. Он отметил, что столичные фармацевты отпускают лекарство от коронавируса в среднем за 12 тысяч рублей. В Тюмени стоимость таких же препаратов будет начинаться от 14 тысяч.

«В московских аптеках „Алепривир“ оценили в 12, 5 тысяч рублей. Но в регионах он будет стоить дороже. В Тюменской области, например, ценник на него первое время будет начинаться от 14 тысяч рублей. При большом спросе — цена подскочит еще на 2 — 3 тысячи. Тут как с масками и антисептиками. Фармацевты на повышение спроса реагируют молниеносно», — пояснил агентству собеседник на условиях анонимности.

Он также отметил, что не стоит надеяться на то, что препараты от коронавируса будут в наличии в каждой тюменской аптеке. Москвичи скупили всю партию «Алепривира» в первый же день продаж. А лекарство пока выпускается небольшими партиями.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменскую область пришла первая партия вакцины от коронавируса, которая предназначена для медиков, работающих с ковид-пациентами. Одним из первых прививку от COVID-19 поставил губернатор региона Александр Моор. Он отметил, что чувствует себя хорошо и побочных эффектов не испытывает.