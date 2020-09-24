Выяснилось, кому в России не надо делать прививку от коронавируса

Те, кто уже переболел коронавирусом, могут не делать прививки от COVID в текущем сезоне. У этих людей уже сформировался иммунитет, объяснил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
«Если уже иммунитет сформирован, человек переболел, в этом сезоне вакцинацию проходить не нужно», — заверил министр в прямом эфире ТАСС. Кроме того, в России создан интернет-ресурс с данными всех заболевших COVID, уточняет Мурашко. Через него можно узнать, у кого уже есть иммунитет против коронавируса.
Такой же сайт скоро появится и с данными провакцинированных, утверждает глава Минздрава. Эти два ресурса помогут собрать сведения обо всех россиянах, имеющих иммунитет, говорит Мурашко.
24 сентября стало известно, что российские регионы получили вакцину от коронавируса, пишет телеканал 360. При этом в Москве уже привились многие политики и знаменитости. Среди них оказался и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, напоминает RT.
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