Для пенсионеров в Москве вводят карантин

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Пресс-конференция Председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина в МИА
Прогулки пенсионеров ограничивать не будут Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Власти порекомендовали вернуться на удаленку москвичам от 65 лет. К 1 октября для них готовят особый режим.

«С 1 октября в Москве категории 65+ рекомендуют не выходить на работу и не пользоваться общественным транспортом, на прогулки ограничений нет», — приводит данные источника РИА «Новости». СМИ напомнило, что в это же время большая часть крупных компаний в столице вернется к дистанционной работе.

24 сентября мэр Москвы Сергей Собянин направил письма в «Яндекс», «Ростех» и Сбербанк. Глава города попросил их вновь отправиться на удаленную работу. Компании уже подтвердили получение рекомендаций, уточнил телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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