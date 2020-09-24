Для пенсионеров в Москве вводят карантин

Власти порекомендовали вернуться на удаленку москвичам от 65 лет. К 1 октября для них готовят особый режим.
«С 1 октября в Москве категории 65+ рекомендуют не выходить на работу и не пользоваться общественным транспортом, на прогулки ограничений нет», — приводит данные источника РИА «Новости». СМИ напомнило, что в это же время большая часть крупных компаний в столице вернется к дистанционной работе.
24 сентября мэр Москвы Сергей Собянин направил письма в «Яндекс», «Ростех» и Сбербанк. Глава города попросил их вновь отправиться на удаленную работу. Компании уже подтвердили получение рекомендаций, уточнил телеканал 360.
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